Estrela de Grey’s Anatomy conserta erro de Emily em Paris

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Emily em Paris conta com o retorno de Kate Walsh como Madeline Wheeler, a chefe americana da protagonista de Lily Collins. Você provavelmente conhece a atriz por sua performance como Addison em Grey’s Anatomy, além de participação em The Umbrella Academy. Nos novos episódios, Madeline conserta um grande erro da série; veja abaixo.

“Mais diversão. Mais moda. E mais desafios. Paris parece cada vez mais aconchegante, mas as consequências de uma noite de paixão podem tirar Emily do eixo rapidinho”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Emily em Paris.

Madeline Wheeler foi introduzida ainda na primeira temporada de Emily em Paris como uma personagem extremamente importante para a jornada da protagonista.

Originalmente, era Madeline que iria para Paris representar sua firma de marketing. Mas após a personagem descobrir que estava grávida, é Emily quem acaba sendo enviada à Cidade Luz.

O papel de Madeline em Emily em Paris 2

Devido à gestação, a personagem de Kate Walsh apareceu pouco na primeira temporada de Emily em Paris.

Madeline ajudou Emily durante a transição da jovem de Chicago a Paris, mas não visitou a capital francesa na primeira leva de episódios.

Segundo o site Screen Rant, não usar Kate Walsh de maneira mais importante na primeira temporada foi um grande erro de Emily em Paris.

Embora o elenco da série seja repleto de atores competentes, a estrela de Grey’s Anatomy é a mais famosa da produção, junto com a protagonista Lily Collins.

Kate Walsh não apenas interpretou a icônica Addison Montgomery em Grey’s Anatomy, mas também chegou a ganhar seu próprio derivado, a série Private Practice.

Ou seja: o fato de Emily em Paris não ter dado um destaque maior para Madeline na primeira temporada foi visto por muitos como um desperdício de talento.

Felizmente, a 2ª temporada conserta esse e oferece um papel bem mais importante para a personagem de Kate Walsh.

Madeline chega a Paris na 2ª temporada, e embora a visita pareça inocente no início, acaba movimentando uma das maiores reviravoltas dos novos episódios.

Assim como Emily no primeiro ano, Madeline sofre para se adaptar à cultura francesa.

Do problemático affair de Sylvie com o cliente Antoine à atitude relaxada da Savoir em relação ao trabalho, Madeline fica realmente chocada com a maneira que as coisas funcionam.

Até Emily começa a enxergar Madeline como um problema após a chefe vasculhar mais profundamente as contas da Savoir.

A presença de Kate Walsh oferece um ar ainda mais interessante à 2ª temporada de Emily em Paris, principalmente por seus divertidos embates com Sylvie.

No final da 2ª temporada, Emily é obrigada a tomar uma decisão difícil: ficar com Madeline e ajudar a chefe a reconstruir Savoir ou se juntar a Sylvie em sua nova empreitada.

Para saber qual caminho Emily seguirá, os fãs terão que esperar pelo lançamento da 3ª temporada.

A 2ª temporada de Emily em Paris já está disponível na Netflix.