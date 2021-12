Estrela quase deixou Grey’s Anatomy após saída de Sandra Oh

Ellen Pompeo ganhou as manchetes de novo ao confessar que está convencendo as pessoas de que Grey’s Anatomy precisa acabar. O que a atriz não comentou é que essa não foi a primeira vez que a famosa pensou em desistir do drama médico.

Cristina Yang e Meredith Grey foram grandes amigas na TV. Nos bastidores, Ellen Pompeo e Sandra Oh, a Cristina, compartilharam uma relação parecida, de muito respeito.

A ligação das duas atrizes era tão boa que Ellen Pompeo pensou em deixar Grey’s Anatomy quando Sandra Oh saiu do drama médico. Se Meredith também saísse de cena, possivelmente seria o fim do show.

“Quando Sandra Oh saiu, eu pensei, ‘O que vou fazer sem ela?’. A maior parte do meu dia, minhas cenas do dia a dia eram com Sandra e ela era uma companheira de cena incrível. Eu pensei, não há uma série sem Sandra”, contou Ellen Pompeo no The Armchair Expert podcast.

Ellen Pompeo logo mudou de ideia e seguiu com Grey’s Anatomy. Sendo assim, os fãs podem esperar o mesmo se isso acontecer no drama médico.

Apesar da declaração, pode ser que o seriado não chegue realmente ao fim.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

