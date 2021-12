Estrela revela que Riverdale está perto de acabar

Riverdale já pode estar chegando ao fim, ao menos é o que indicou Lili Reinhart, que disse que a série pode acabar com a sétima temporada.

Em sessão de perguntas e respostas no Instagram, realizada em 30 de novembro de 2021, a atriz foi perguntada se a sexta temporada seria a última. Primeiro ela disse que não seria, mas acrescento: “Bem, pode ser”.

A CW ainda não renovou Riverdale para um sétimo ano, então tudo pode acontecer. Reinhart disse que o elenco e equipe estão esperançosos por um sétimo ano.

Depois disso, ela disse que a sétima temporada “provavelmente será a última”. Vale notar que isso não é um anúncio oficial, portanto os planos podem mudar.

Morte chocante em Riverdale pode não ser definitiva

Alerta de spoilers

Em um momento chocante que ninguém esperava no começo da sexta temporada de Riverdale, Cheryl esfaqueou Archie e arrancou seu coração na frente de muitos de seus amigos e vizinhos. No entanto, existe uma reviravolta nisso, de acordo com o Express UK, e não quer dizer que KJ Apa deixou a série para sempre.

Depois de ter seu coração retirado, parece muito improvável que Archie tenha sobrevivido. No entanto, isso não ocorreu em qualquer episódio comum de Riverdale, mas no início de uma temporada voltada para o sobrenatural.

Acredita-se que a nova temporada de Riverdale aconteça em um universo paralelo, onde existem bizarros elementos sobrenaturais.

Portanto, Archie está morto, mas apenas neste outro universo, em vez do “mundo principal” de Riverdale. Em algum momento, Archie estará de volta com seus amigos.

KJ Apa já revelou publicamente que ele e seus colegas de elenco assinaram acordos de vários anos para Riverdale, de acordo com o LA Times. Dessa forma, ele deve permanecer na série por um bom tempo.

No Brasil, Riverdale é exibida pela Warner Channel. A série também está disponível pela Netflix.

