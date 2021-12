“Eu te odeio Netflix”: Fãs protestam após cancelamento de série amada

Os fãs de Julie and the Phantoms não estão levando bem o cancelamento da série pela Netflix após uma temporada. No Twitter, os espectadores levantaram um protesto com o termo Eu te odeio Netflix.

Após um ano, os fãs ficaram sabendo do destino do seriado pelo criador da adaptação Kenny Ortega. Mesmo com meses sem notícias, os internautas tinham ainda esperanças da segunda temporada na Netflix.

Mas, como o chefe do seriado comunicou, a plataforma decidiu não renovar Julie and the Phantoms. A reação dos fãs foi imediata.

Logo após o criador fazer o anúncio no Instagram em 18 de dezembro, o termo Eu te odeio Netflix foi parar nos assuntos do momento.

Os internautas se dividem entre pedir para a série ser salva por outro serviço, como o Disney+, e reclamar da decisão da Netflix. Alguns usam como justificativa outras séries que são renovadas.

Confira abaixo as reações dos fãs que levantaram o protesto com o termo Eu te odeio Netflix.

Mais sobre Julie and the Phantoms

Kenny Ortega, diretor e produtor, ganhador do Emmy, é a mente por trás de Julie and the Phantoms.

Como o nome indica, Julie e os Fantasmas (Julie and the Phantoms) gira em torno da protagonista e os três fantasmas com quem ela faz amizade.

Tudo começa com Julie encontrando um velho CD da banda Sunset Curve. Quando ela coloca o CD para tocar, três membros da banda são liberados do limbo, onde permaneceram por 25 anos.

Depois de muitos gritos, Julie e os fantasmas descobrem que há algo único no vínculo entre eles, e isso parece estar ligado à música.

Julie não consegue tocar música desde que perdeu sua mãe e os fantasmas, por razões óbvias, também não conseguem.

Isso muda ao redor da protagonista e eles conseguem se tornar visíveis aos outros, quando estão perto da garota.

Não se trata, contudo, de uma ideia original de Ortega. Julie e os Fantasmas (Julie and the Phantoms) é o remake da série brasileira de mesmo nome, que foi exibida na Rede Bandeirantes e na Nickelodeon em 2011 e 2012.

A original foi criada por Fabio Danesi, Paula Knudsen e Tiago Mello, e escrita por Fabio Danesi. Nela, a personagem principal é vivida por Mariana Lessa.

Já no remake da Netflix, Julie é vivida por Madison Reyes. O elenco ainda traz Charlie Gillespie, Owen Joyner, Jadah Marie, Savannah Lee May e Booboo Stewart.

Julie and the Phantoms, assim, fica com uma temporada na Netflix.