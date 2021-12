Expresso do Amanhã: Netflix confirma data de estreia da 3ª temporada

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) teve a data de estreia da terceira temporada confirmada na Netflix. Os novos episódios começam a chegar em 25 de janeiro de 2022.

Como adiantamos, o seriado tem transmissão original pela TNT nos Estados Unidos, lançando a nova temporada em 24 de janeiro. No Brasil, os capítulos chegam um dia depois.

Sendo assim, apenas a estreia chega em 25 de janeiro na Netflix. Depois, os espectadores devem acompanhar de forma semanal os capítulos na plataforma de streaming, com os episódios estreando na terça.

A confirmação sobre a data está dentro da própria página de Expresso do Amanhã no serviço de streaming. Confira abaixo.

Mais sobre Expresso do Amanhã (Snowpiercer) na Netflix

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) se passa mais de sete anos depois que o mundo se tornou um deserto congelado. Se concentra nos remanescentes da humanidade que habitam um trem em movimento perpétuo, com 1.001 vagões, que circula o globo.

A série de Expresso do Amanhã tem Daveed Diggs (Black-ish) como protagonista, além de Jennifer Connelly.

O ator vive o ex-detetive Layton. Na primeira temporada, com receio de se juntar ao motim que acontece nos fundos do trem, o personagem pode se tornar útil para os comandantes do expresso. Enquanto isso, a atriz é Melanie, que faz parte do comando do trem.

A série foi criada por Josh Friedman e Graeme Manson.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) está disponível pela Netflix no Brasil. Como mencionado anteriormente, a terceira temporada estreia por aqui em 25 de janeiro de 2022, enquanto nos Estados Unidos o lançamento ocorre em 24 de janeiro de 2022.