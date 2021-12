Fãs acham que Liz vai voltar em Lista Negra

Alerta de spoilers

Lista Negra (The Blacklist) surpreendeu os fãs com o desfecho da oitava temporada, que trouxe a morte de Elizabeth Keen, vivida por Megan Boone. Alguns, no entanto, acham que ela retornará na nona temporada.

No Reddit, um fã expôs a teoria de que Liz assumiu a identidade de Red, assim como a mãe dela, Katarina, fez previamente.

“Antes da nona temporada, Red era Katarina R. Agora, Red é… Elizabeth Keen”, escreveu o fã. “Todos se lembram aquelas vezes nas semanas anteriores que Red (Katarina) disse que Elizabeth teria de tomar uma decisão muito difícil?”.

“Foi a decisão de assumir a identidade de Raymond Reddington e assumir o império. Então ela decidiu assumir no fim da oitava temporada e agora se tornou Red”.

A teoria, no entanto, não entra em detalhes sobre como ela poderia ter feito isso, visto que vemos ela morrendo ao fim do nono ano, com Red deixando o corpo dela para trás.

Fãs se irritam com mudança em Lista Negra

Lista Negra (The Blacklist) retornou com a nona temporada e fãs notaram algumas mudanças na série desde que o showrunner e criador do seriado, Jon Bokenkamp, saiu ao fim do oitavo ano.

No Reddit, um usuário, identificado como NoSidesOnlyPlayers, escreveu sobre a mudança de tom nesses novos episódios.

“Obviamente há muitas mudanças na nona temporada, mas acho que a perda do criador da série é a mais notável. Não importa como eu me sinto acerca do roteiro, personagens, ou o fato do mistério central estar se arrastando por tempo demais. Acho que Jon trouxe uma sensação a Lista Negra que foi embora com ele”, escreveu o fã.

“Havia uma escuridão e humor nos personagens, que acho que vinha dele e isso está ausente notavelmente agora”, acrescentou o fã.

Muitos outros usuários concordaram com ele e também reclamaram da música, que não se encaixa tão bem com as cenas como no início da série.

Já outros fã apontaram que Jon Bokenkamp não escrevia todos os episódios, então pode ser somente impressão, ou que essa queda na qualidade não está diretamente ligada à saída do criador de Lista Negra (The Blacklist).

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.