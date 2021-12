Fãs acham que Penny escondeu segredo sombrio em The Big Bang Theory

Os fãs de The Big Bang Theory acreditam que Penny esconde um segredo sombrio na comédia. Uma popular teoria vem dando o que falar, já que diz que a vizinha de Sheldon e Leonard estava, na verdade, em um programa de proteção de testemunhas.

A personagem levanta muitas teorias entre os fãs por conta de mistérios da vida dela. Há até mesmo sugestões de que Penny é uma espiã em The Big Bang Theory.

Sobre ser uma pessoa protegida por um programa para testemunhas, os fãs afirmam que o sobrenome de Penny nunca é revelado e ela mora em um apartamento caro, mesmo sendo uma atriz iniciante, sem muitos papéis, e “quebrando o galho” com o trabalho no restaurante.

A teoria diz que Penny testemunhou contra criminosos da família no Nebraska, por isso ela foi tirada do estado e colocada no programa. Em The Big Bang Theory, inclusive, a personagem tem um irmão que se envolve com tráfico de drogas e que foi preso.

Apesar da sugestão curiosa, alguns parentes de Penny aparecem na série. Assim, ao que parece, nem toda família da personagem de Kaley Cuoco tem um histórico perigoso.

Outro personagem amou Penny até o fim em The Big Bang Theory

Kevin Sussman revelou um segredo de Stuart de quebrar o coração para muitos fãs de The Big Bang Theory. Mesmo não tendo chances com Penny, o personagem a amou até o fim do seriado.

Stuart ficou conhecido como o dono da loja de quadrinhos. Desde o início percebe-se que o personagem tem uma atração por Penny, interpretada por Kaley Cuoco.

Na Roster Con, Sussman contou como foi difícil para Stuart estar no casamento de Leonard e Penny. O personagem secretamente amou a protagonista de The Big Bang Theory por anos.

“Há uma cena com Penny, em que ela vai até a loja de quadrinhos, faz uma pergunta e sai, então eu sussurro – o que não estava no roteiro – ‘Eu amo você’. E é nesse ponto que eles começam a tentar pegar uma vibe de Stuart, em que ele é transformado, porque ele começa como um cara normal e depois fica mais desesperado por esse amor por Penny que não morre”, declarou o ator.

Na segunda temporada, Penny e Stuart até tiveram um encontro. Mas, essa foi a única e pequena chance do dono da loja de quadrinhos.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.