Fãs aclamam aparição da bruxinha Sabrina em Riverdale

Alerta de spoilers

No quarto episódio da sexta temporada de Riverdale, com o título Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour(s), a bruxinha Sabrina, a mesma de O Mundo Sombrio de Sabrina da Netflix, apareceu na série. Os fãs amaram a participação.

A volta da Sabrina Spellman de Kiernan Shipka acontece no capítulo voltado para três gerações das mulheres Blossom. Todas passaram por situações diferentes na passagem do cometa Bailey.

No presente, na passagem do cometa, Rose quer um ritual para fazer uma passagem em paz. Cheryl fica responsável pelo evento e Sabrina é quem vai ajudá-la.

Riverdale conta que a personagem conhece a bruxinha por causa das comunidades de bruxas de Riverdale e Greendale. No fim, Sabrina e Cheryl fazem o ritual, levando a alma de Rose para Cheryl.

O episódio da sexta temporada explica que Cheryl foi amaldiçoada nos anos 1800, mas atingiu a imortalidade. Ela sobrevive e atua como diferentes mulheres Blossom ao longo das eras.

Sobre a volta de Sabrina, a bruxinha da série da Netflix diz simplesmente que a morte não é permanente no mundo das bruxas.

Os fãs claramente não se importaram. Nas redes sociais, todos amaram a volta da bruxinha da Netflix e querem mais dela.

Fãs amam a volta de Sabrina em Riverdale

Roberto Aguirre-Sacasa, que comandou O Mundo Sombrio de Sabrina e chefia Riverdale, já tinha revelado antes como sempre planejou esse crossover. A ideia era que acontecesse ainda na primeira temporada do seriado de Archie.

Enquanto isso, Kiernan Shipka afirmou que agora a porta está aberta para mais. O que parece possibilitar isso é justamente a série da Netflix ter sido cancelada, já que Riverdale, nos EUA, está em emissora diferente.

“Eu estava me coçando para ir até lá. Mas, faz sentido ser agora e estou feliz que a vida de Sabrina foi estendida, então o timing realmente funcionou”, contou a atriz para EW.

Os fãs concordaram com a atriz e como citado, pedem mais da bruxinha em Riverdale. Confira abaixo algumas reações dos espectadores sobre o crossover de Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina.

