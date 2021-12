Fãs choram por saída de Grey’s Anatomy da Netflix

Quando o primeiro dia de 2022 chegar, Grey’s Anatomy não estará mais na Netflix. Os assinantes sabem disso e já levantam o assunto nas redes sociais.

Os internautas estão decepcionados com a saída do famoso drama médico. Muitos, inclusive, correm para conseguir maratonar todos os episódios disponíveis – de 17 temporadas.

Continua depois da publicidade

Além disso, a série médica não é a única a sair do catálogo da mesma forma. Modern Family é mais uma a deixar a Netflix no mesmo período.

Essas mudanças no catálogo acontecem por conta do novo cenário do streaming no Brasil. O mercado ganhou novas plataformas, que começam a absorver algumas produções.

Grey’s Anatomy e Modern Family ficam, por exemplo, no Star+. O drama médico ainda deve permanecer no Globoplay e no Amazon Prime Video.

Confira abaixo as reações dos fãs.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.