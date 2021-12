Fãs da Marvel piram com aparição de [SPOILER] em Gavião Arqueiro

Alerta de spoilers

O quarto episódio de Gavião Arqueiro, intitulado Parceiros, Certo?, fez os fãs da Marvel pirarem com a aparição surpresa de Yelena Belova, de Viúva Negra.

A personagem vivida por Florence Pugh deu as caras primeiro no filme solo da Viúva Negra, com Scarlett Johansson. Desde então, essa é a primeira aparição dela no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Belova aparece nos momentos finais de Parceiros, Certo?, lutando contra o Gavião Arqueiro no telhado, enquanto Kate Bishop está ocupada com Eco. Eventualmente todos vão para o mesmo telhado e lutam entre si.

Em determinado momento, Kate mira em Yelena, mas não dispara a flecha, espelhando a forma como Clint Barton conheceu Natasha Romanoff, anos antes. A história é contada por ele nesse mesmo episódio.

Obviamente, nas redes, os fãs estão surtando com essa participação especial da personagem de Viúva Negra. Veja algumas reações, com as traduções, abaixo.

Fãs reagem

“Por que os quartos episódios das séries da Marvel sempre são os melhores? Clint finalmente foi legal com Kate, o que trouxe muito choro e, é claro, a p*rra da revelação de Yelena Belova. Amei”, tuitou uma fã.

“Acabei de perceber que quando Clint foi enviado para matar Natasha, ao invés disso ele deu uma chance a ela. Quando Kate encontra Yelena pela primeira vez, ela ia atirar nela, mas não faz isso e deixa ela ir”, tuitou outro fã.

“Clint quando ele descobre quem é Yelena e quem é a irmã dele”, escreveu outro fã.

“Então, depois de Nat e Clint, nós temos elas”, escreveu uma fã.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+.

