Fãs de Chicago Fire devem se preocupar com relação de queridos personagens

O relacionamento de Stella e Severide pode passar por maus bocados na segunda metade da 10ª temporada, ao menos é o que indicou o showrunner Derek Haas.

Stella finalmente retornou no midseason finale da 10ª temporada, mas o comportamento dela levantou suspeitas de que o relacionamento dela com Severide pode estar em risco. Ela essencialmente o ignorou por um tempo.

“O momento de sua partida não foi o ideal profissionalmente com a vaga aberta para a tenente ou em relação a Severide”, Haas explicou ao Entertainment Tonight. “Ele não sabe exatamente como reagir a essa situação de ser ignorado… ou abandonado na maior parte, mesmo que as razões fossem boas e nobres. Isso vai ser uma fonte de preocupação na segunda metade da temporada”.

Haas continuou a indicar como a segunda metade da 10ª temporada pode ser para o casal de Chicago Fire.

“Infelizmente com Severide, a comunicação não é seu ponto forte, então isso vai voltar ao jogo. Talvez não esteja acontecendo a melhor comunicação entre ele e Stella quando ela retorna”, Haas continuou. “Há muito o que conversar – tanto sobre o lugar dela no corpo de bombeiros, quanto sobre o lugar dela com seu relacionamento com ele, que vai precisar de algumas reformas importantes. Grandes reformas”.

Para piorar, quando perguntado se os fãs deveriam se preocupar com o casal, Derek Haas respondeu: “Sim, com certeza”.

Mais sobre Chicago Fire

De Dick Wolf e Derek Haas, Chicago Fire examina a vida de heróis cotidianos comprometidos com uma das profissões mais nobres do mundo.

Os bombeiros, equipe de resgate e paramédicos do Chicago Firehouse 51 arriscam suas vidas semana após semana para salvar e proteger os cidadãos de sua incrível cidade.

Todd Arnow, Andrea Newman, Michael Gilvary, Michael Brandt, Arthur W. Forney e Peter Jankowski também são produtores executivos.

Chicago Fire é produzida pela Universal Television e Wolf Entertainment.

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.