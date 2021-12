Fãs de Cobra Kai estão preocupados com maldição de Karatê Kid

Terry Silver volta para quarta temporada de Cobra Kai após ter aparecido pela última vez em Karatê Kid 3. O retorno é aguardado, mas alguns fãs acham que ele pode trazer uma maldição da franquia para Netflix.

Karatê Kid 3 se tornou o filme mais criticado da franquia, além de ter gerado pouco ao estúdio. Na história, Terry Silver era justamente uma das novidades, aparecendo ao lado de John Kreese.

A dupla de vilões volta a se reunir na quarta temporada na Netflix. Porém, há quem ache que isso pode significar a história perdendo o rumo, por conta desse histórico.

No Rotten Tomatoes, a terceira parte de Karatê Kid tem nota de apenas 13%. Além disso, faturou apenas US$ 38 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos.

Foi um filme muito abaixo dos dois anteriores e que colocou um fim temporário na história de Daniel LaRusso. Novamente, o personagem e Johnny Lawrence retornam com sucesso na Netflix.

Pelo histórico de Cobra Kai, os fãs não devem se preocupar com alguma maldição. São épocas diferentes.

Cobra Kai tem data para retornar na Netflix

A Netflix revelou o teaser da quarta temporada de Cobra Kai e confirmou a data de estreia para 31 de dezembro. No vídeo, novas equipes são formadas.

O teaser mostra como será a nova dinâmica do seriado de Karatê Kid. Daniel LaRusso e Johnny Lawrence formam uma diferente equipe.

Enquanto isso, John Kreese recebe Terry Silver de volta. O vilão de Karatê Kid retorna e já mostra que retorna na ação.

Cobra Kai está renovada para quinta temporada na Netflix. As gravações da série de Karatê Kid começam ainda em 2021.

A notícia chega em boa hora para os fãs. A quarta temporada de Cobra Kai, como visto, está confirmada para chegar em dezembro de 2021.

Com a renovação, os espectadores da série de Karatê Kid não precisam se preocupar sobre a continuidade da atração. As filmagens da quinta temporada acontecem em Atlanta (EUA), a partir da primavera.

A quarta temporada deve acompanhar uma nova edição do torneio regional de All Valley. Não há detalhes ainda se o quinto ano continua a competição ou se será uma trama sobre as consequências dessa edição que promete muita rivalidade.

Como citado antes, a quarta temporada de Cobra Kai chega em 31 de dezembro na Netflix.