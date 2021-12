Fãs ficam loucos com cena de Angel e Giovanna em Verdades Secretas 2

Alerta de spoilers

Verdades Secretas 2 chegou ao fim no Globoplay com uma reviravolta que ninguém esperava. Giovanna (Agatha Moreira) se declarou para Angel (Camila Queiroz) e as personagens tiveram momentos bem quentes.

Nos capítulos finais, as personagens vão para cama. A cena se tornou o principal assunto nas redes sociais, até mesmo superando conversas sobre o fim de Verdades Secretas 2.

Os fãs sentiram que Giovanna e Angel se entregaram completamente no momento. Além de ficaram malucos com a cena de sexo, os espectadores do Globoplay elogiaram a performance.

Antes, as redes sociais ficaram obcecadas com o beijo de Giovanna e Angel. Sem ninguém esperar, a personagem de Agatha Moreira até disse um, “Eu te amo”, para ex-rival.

Confira abaixo as reações dos fãs sobre a cena de Angel e Giovanna em Verdades Secretas 2.

Verdades Secretas 2 tem dois finais no Globoplay

Verdades Secretas 2 surpreendeu os fãs no Globoplay até no lançamento dos capítulos finais. A segunda temporada traz dois finais aos espectadores.

Inicialmente, os espectadores podem ficar até confusos. Mas, foi isso mesmo que aconteceu. Na sexta, 17 de dezembro, o Globoplay colocou no ar dois capítulos finais de Verdades Secretas 2.

A decisão, vale dizer, não tem ligação com a saída de Camila Queiroz, a Angel, do elenco. O formato teria sido pensado desde o desenvolvimento de Verdades Secretas 2.

Ao que parece, o Globoplay quer brincar com os assinantes com os dois desfechos diferentes. Por enquanto, o serviço de streaming e a emissora não afirmam se existe um final oficial.

Vale lembrar que a Globo costuma sempre gravar finais alternativos para as novelas, sempre levando ao ar apenas um. Com o Globoplay, o público conheceu um pouco desse trabalho da emissora.

O certo é que isso voltará a entrar em jogo com a produção de Verdades Secretas 3. Possivelmente, a série do Globoplay precisará decidir qual caminho seguir – e os fãs já imaginam qual deve ser ele.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.