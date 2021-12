Fãs se dividem sobre Nina Dobrev em Stranger Things

Parece que os fãs estão divididos sobre a possibilidade de Nina Dobrev aparecer em Stranger Things. A atriz indicou recentemente que pode ter uma participação especial na série.

Embora não esteja confirmado que Nina Dobrev estará na série, muitos migraram para as redes sociais (via The Things) para compartilhar suas opiniões divergentes sobre o assunto.

Um fã escreveu: “Que ótimo! Nina Dobrev traria muito para a série, mas vamos torcer para que sua personagem seja boa.”

Outra internauta disse: “Minhas duas coisas favoritas estão se encaixando! Nina Dobrev no elenco da quarta temporada de Stranger Things!”

Uma pessoa acrescentou: “Ela será a única razão para assistir à quarta temporada.”

Uma ideia que dividiu os fãs

Enquanto muitos adorariam ver Nina Dobrev em Stranger Things, outros não gostaram da ideia.

Um internauta comentou: “Oh, não, fique longe da série.”

Enquanto outra pessoa escreveu: “Parem de trazer novos atores e cancelem logo essa série.”

Como mencionado anteriormente, realmente não há confirmação de que Nina Dobrev estará em Stranger Things. Os fãs terão que esperar para ver.

Stranger Things está disponível na Netflix. A quarta temporada chega em 2022.