Fear the Walking Dead terá 8ª temporada com retorno de grande personagem

Alerta de spoilers

A AMC renovou Fear the Walking Dead para a oitava temporada, que contará com o retorno de Kim Dickens como Madison Clark.

A atriz interpretou a personagem nas quatro primeiras temporadas da série. Ela aparentemente se matou no meio desse quarto ano, sacrificando-se para salvar Alicia e o restante do grupo, mas agora sabemos que ela sobreviveu.

Até o momento não foi revelado exatamente como será o retorno de Kim Dickens na série, mas já foi confirmado que ela reprisará o papel de Clark na segunda metade da sétima temporada, antes de fazer parte do elenco fixo do oitavo ano.

Além disso, foram confirmados outros membros do elenco nos episódios remanescentes da sétima temporada de Fear The Walking Dead:

“Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danny Garcia, Austin Amelio, Mo Collins, Alexa Nisenson, Karen David, Christine Evangelista, Colby Hollman, Jenna Elfman, Keith Carradine, e Ruben Blades.

Sinopse da segunda metade da 7ª temporada

Fear the Walking Dead encerrou a primeira metade da sétima temporada com um declaração de guerra de Alicia contra Victor Strand. A segunda metade desse ano vai girar em torno disso, conforme aponta a sinopse oficial.

“Na segunda metade da 7ª temporada, meses se passaram após a explosão nuclear e o único que prosperou é Victor Strand. Tendo construído um feudo, ele insensivelmente seleciona quem terá uma chance na vida. Os outros membros do grupo sofreram imensamente, mas disso surgiu uma forte determinação de viver – mesmo que isso signifique tomar a Torre de Strand à força e continuar a busca pelo Padre, um lugar mítico que ninguém tem certeza de que realmente existe”, diz a sinopse oficial da segunda metade da sétima temporada.

“Alicia, agora a relutante líder dos ex-seguidores de Teddy, é atormentada por uma doença misteriosa e pelas repercussões de suas ações anteriores. Morgan, tentando manter a esperança de se reunir com sua família, sabe que Alicia é a chave para sua sobrevivência. Com Alicia declarando guerra, a paranoia de Strand e as vinganças pessoais aumentam e, com isso, novas ameaças surgem de todos os lados”, continua a sinopse.

No Brasil, The Walking Dead exibe a 11ª temporada no Star+. A série também tem outras temporadas na Netflix. Fear the Walking Dead está no Amazon Prime Video.

Clique aqui para assinar o Star+ e assistir aos novos episódios de The Walking Dead.