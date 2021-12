Filho do Hulk pode ser o próximo herói da Marvel a chegar no MCU

Parece que She-Hulk (Mulher-Hulk) pode trazer diversas participações especiais de personagens famosos da Marvel, incluindo do Demolidor e do filho do Hulk.

Conforme ao insider KC Walsh, do GWW, o Matt Murdock de Charlie Cox deve aparecer na série do Disney+, além de Skaar, o filho do Hulk.

O insider também apontou que a personagem de Jameela Jamil, Titania, será a principal antagonista do seriado. Além disso, o Abominável também estará na série, após ter aparecido em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Walsh alegou que Emil Blonsky, o Abominável, conta com um frasco do sangue da She-Hulk (Mulher-Hulk) ele começa a distribuir o sangue, o que resulta na introdução de outros Hulks, como o Hulk Vermelho.

Dito isso, nada foi confirmado até o momento, portanto é melhor encarar apenas como rumores e aguardar por comunicados oficiais ou trailers.

A última personagem importante a ser co-criada por Stan Lee, Mulher-Hulk (She-Hulk) é Jennifer Walters, advogada e prima de Bruce Banner, também conhecido como Hulk.

Uma transfusão de sangue de emergência de seu primo dá a Walters seus poderes, mas ao contrário de Banner/Hulk, Mulher-Hulk é capaz de manter sua inteligência e personalidade.

Tatiana Maslany também se torna mais um talento feminino a liderar um projeto da Marvel seguindo os passos de Brie Larson em Capitã Marvel e Scarlett Johansson no filme da Viúva Negra.

A série de She-Hulk (Mulher-Hulk) deve chegar em 2022 no Disney+.

