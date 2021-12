Final de Gavião Arqueiro deixa fãs da Marvel preocupados

Alerta de spoilers

O sexto e último episódio de Gavião Arqueiro no Disney+ deixou os fãs da Marvel preocupados. Após aparecer em um único episódio no título do MCU, o Rei do Crime é atacado pela própria protegida, Eco.

A personagem da Marvel atira contra Wilson Fisk, na versão de Vincent D’Onofrio, que primeiro ficou conhecida na Netflix. Com o desfecho em aberto, muitos espectadores demonstraram preocupação nas redes sociais.

Após toda expectativa para volta do Rei do Crime, a Marvel seria capaz de matá-lo? Alguns fãs realmente estão preocupados com o que o MCU pode fazer com o vilão.

Além disso, outros ficaram decepcionados. Alguns acreditam que a volta do Rei do Crime não foi tão boa quanto era esperado.

O certo é que o vilão deve voltar, uma vez que Eco terá série própria no Disney+, funcionando como uma derivada de Gavião Arqueiro.

Confira abaixo as reações dos fãs da Marvel.

Gavião Arqueiro tem temporada completa no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+ com a primeira temporada completa.

