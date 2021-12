Final prova que personagem é o Tony Stark de La Casa de Papel

Alerta de spoilers

La Casa de Papel faz a referência na Netflix que o Professor é um Superman que está sempre escondido atrás do “traje de Clark Kent”. Mas, na segunda parte da quinta temporada, outra semelhança surge no seriado, com Berlim podendo ser considerado o Tony Stark, o Homem de Ferro da Marvel, do seriado.

Os fãs poderiam ligar até as personalidades de Berlim e Tony Stark. Os dois adoram festas e levar a vida de uma forma mais leve.

Mas, a ligação aqui está na presença de cada um nas histórias de La Casa de Papel e na Marvel, mesmo mortos. Ausentes, os personagens são citados e notados seguidamente nos arcos do presente.

A segunda parte já inicia trazendo semelhanças. No começo do sexto episódio, o Professor admite que começou a pensar no roubo do Banco da Espanha logo após o assalto na Casa da Moeda por causa do irmão morto.

Salvar Rio se tornou apenas uma desculpa, já que com peso na consciência, o protagonista queria de alguma forma relembrar Berlim.

O efeito do personagem é o mesmo que o Homem de Ferro tem no Homem-Aranha após o falecimento dele. Em Longe de Casa, Peter Parker lida com a pressão de ser um possível herdeiro de Tony Stark, até mesmo ganhando a tecnologia dele.

A semelhança, claro, não para por aqui.

Berlim também é referência em La Casa de Papel

O plano de Berlim e a morte dele não são os únicos pontos que trazem essa semelhança na parte final de La Casa de Papel. Há ainda a referência que ele se torna.

No capítulo 7, por exemplo, Rio lembra que Berlim fazia o que era necessário para manter todos protegidos. Se fosse necessário, o personagem até mesmo mataria a sangue frio.

Novamente para o Homem-Aranha e outros heróis da Marvel, Tony Stark, o Homem de Ferro, é usado também como uma referência.

Por fim, Berlim e Homem de Ferro deixam novos rivais para os colegas. Em Longe de Casa, Mysterio aparece apenas por causa do herói morto.

Já em La Casa de Papel, Rafael, o filho de Berlim, causa problema em conseguir roubar o ouro do Professor.

La Casa de Papel tem todas temporadas na Netflix. Já os filmes da Marvel com Tony Stark, o Homem de Ferro, estão no Disney+.

Filmes e séries da Marvel (com exceção dos longas do Homem-Aranha) podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.