Final trágico de Rick and Morty é inspirado em fatos da vida real

A quinta temporada de Rick and Morty conta com uma cena pós-créditos no último episódio bastante trágica, que atualiza os fãs sobre o que vem acontecendo ao Mr. Poopybutthole. Essa cena é inspirada pela vida de um dos roteiristas do seriado.

Nessa cena, o personagem diz que o casamento dele acabou, ele perdeu o emprego, começou a se isolar do restante do mundo e mais. Ele diz uma das falas mais trágicas do desenho como um todo. “Já pensou para pensar o quão aterrorizadas as pessoas que amamos ficariam se elas descobrissem quem somos de verdade”.

O monólogo é triste e acabou indo parar na série por ser inspirada na vida de Jeff Loveness, roteirista de Rick and Morty que escreveu o discurso do personagem quando estava passando por um momento difícil.

Conforme o TV Line, Loveness disse: “Eu estava passando por um momento difícil e talvez tenha colocado algumas de minhas falas na voz dele”.

Ele apontou que sofreu com a depressão e o isolamento por conta da COVID-19. “Lembro de estar no sofá na pandemia e expus minha alma por meio do Mr. Poopybutthole e lembro de ter pensado, ‘é, você conseguiu. Você escreveu algo sincero'”.

Rick and Morty: Estreia da 6ª temporada é revelada

O Adult Swim revelou (via ComicBook) quando veremos a sexta temporada de Rick and Morty. O desenho animado retorna já em 2022.

Infelizmente não há uma data mais específica, mas são boas notícias para os fãs, que não mais precisam esperar vários anos entre uma temporada e outra. Vale apontar que entre a quinta e a sexta temporada, a espera também foi de aproximadamente um ano.

Previamente, contudo, era costumeiro ter de aguardar dois anos entre as levas de novos episódios de Rick and Morty. Tendo em vista que o Adult Swim encomendou inúmeras temporadas de uma vez, isso deve ter agilizado a produção.

Mais informações sobre a sexta temporada não foram reveladas. A série deixou os fãs com muitas possibilidades abertas ao término do quinto ano.

As cinco temporadas de Rick and Morty estão na HBO Max. O desenho também tem quatro anos na Netflix.