Fora da Globo, Carol Castro estrela série de suspense do Star+

Carol Castro pode ser conhecida por novelas na Rede Globo. Mas, agora a atriz lança um trabalho que não é da emissora: a artista está com Insânia, série original brasileira de suspense, no Star+.

O título é exclusivo do serviço de streaming, que também faz parte do grupo Disney. Todos os episódios já estão disponíveis no Star+.

Nessa série de suspense, Carol Castro é a policial Paula. Especializada na área científica, a protagonista tem uma internação forçada em uma misteriosa clínica.

Carol Castro, mais do que nunca, se foca no streaming após diversos sucessos na Globo. No próprio Star+, a atriz também está com o filme Veneza. Da mesma forma, chega em 2022 na Netflix com o seriado Maldivas.

Pelo trailer apresentado, Insânia parece usar do gênero do suspense psicológico para prender o espectador. Confira abaixo a prévia do Star+.

Mais sobre Insânia, série de Carol Castro no Star+

“Insânia acompanha a história de Paula, uma policial científica que é internada em uma misteriosa clínica psiquiátrica após uma tragédia familiar. Lá, sua mente vagueia por caminhos sombrios e duvidosos, chegando à beira da insanidade, enquanto investiga o verdadeiro motivo de sua hospitalização desvendando uma conspiração aterrorizante”, afirma a sinopse.

O elenco principal de Insânia tem ainda Rafaela Mandelli (O Negócio), Bella Camero (Malhação), Eucir de Souza (Rua Augusta), Rafael Losso (Rotas do Ódio e Rio Heroes) e Samuel de Assis (#MeChamadeBruna).

A primeira temporada do seriado chega com oito episódios. O elenco é completado com Ravel Cabral, Thomas Aquino, Lourinelson Vladimir, Fabio Marcoff, Leonardo Goulart, Rosana Stavis, Luthero Almeida e Pedro Inoue.

Com ideia original de Lucas Vivo e roteiro de Marcelo Slavich, Walter Slavich, Flor Canosa, García Lagos e Lucas Vivo, a série é dirigida por Gustavo Bonafé (Irmandade e O Doutrinador) realizada localmente pela Intro Pictures saindo do eixo Rio-São Paulo, buscando locações incríveis no Paraná, perto de Curitiba e Lapa. Parte da série foi também gravada no Uruguai.

Com Carol Castro, Insânia está disponível no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e conferir a série Insânia.