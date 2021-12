Frase icônica de Peaky Blinders esconde história trágica real

Um dos momentos marcantes de Peaky Blinders, da Netflix, é quando os personagens, principalmente Tommy Shelby, usam a frase “No Meio do Inverno Sombrio” (ou In The Bleak Mid-Winter). Acontece que o verso tem uma ligação real com a trágica história da Primeira Guerra Mundial.

Em Peaky Blinders, Tommy Shelby sempre o usa em momentos trágicos, como em mortes de companheiros ou quando está em real perigo – ou ainda quando sai de situações que parecem impossíveis.

O verso faz parte de um poema publicado por Christina Rossetti em 1872, inicialmente com o título de Um Conto de Natal. O texto se popularizou depois em 1906 quando Gustav Holst fez um hino e depois o compositor Harold Darke fez a própria versão em 1909.

A ligação com a série é que In The Bleak Mid-Winter era cantada por soldados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, como uma forma de trazer conforto no meio de toda brutalidade.

Como se sabe, Tommy Shelby passou pela grande guerra e fica com estresse pós-traumático, o que é notado em diferentes momentos da série da Netflix.

Além da citação, o hino da frase icônica de Peaky Blinders pode ser ouvido no casamento de Tommy e Grace na terceira temporada.

Peaky Blinders como todos conhecem vai acabar

Peaky Blinders está chegando ao fim e o criador da série, Steven Knight, falou sobre esse desfecho, que acontecerá em um filme.

Na sexta e última temporada veremos Tommy Shelby indo contra Oswald Mosley uma última vez, mas esse conflito deve acabar somente no filme.

“Vou escrever o filme, que será ambientado e gravado em Birmingham”, disse o showrunner de Peaky Blinders à Variety.

“Esse provavelmente vai ser meio que o fim da linha para Peaky Blinders como conhecemos”, continuou o criador da série.

Por enquanto não há qualquer informação sobre a série continuar além disso, então deve ser realmente uma grande despedida.

Peaky Blinders pode ser vista na Netflix.