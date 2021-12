Game of Thrones nunca usou o animal mais estranho dos livros

Game of Thrones mostrou algumas criaturas fantásticas ao longo das oito temporadas na HBO, incluindo dragões e lobos gigantes. Um dos animais mais estranhos dos livros de George R.R. Martin, no entanto, ficou de fora.

Unicórnios em As Crônicas de Gelo e Fogo existem, mas não têm uma participação significativa na história. Além disso, eles são muito diferentes das lendas de unicórnios com as quais estamos acostumados.

Ao invés de parecerem cavalos, eles nos livros de George R.R. Martin, que deram origem a Game of Thrones, são mais parecidos com bodes. Eles vivem em regiões montanhosas e são conhecidos pela habilidade de escalarem montanhas íngremes.

Acredita-se que eles vivam em Skagos e que alguns deles podem ser encontrados nas montanhas mais altas de Ib.

Vale apontar que o brasão da Casa Brax conta com um unicórnio nela, parecendo uma mistura de cavalo com bode com um chifre só (é claro). Quem sabe a criatura possa aparecer na derivada House of the Dragon, em desenvolvimento na HBO.

Veja o brasão da casa Brax, abaixo.

House of the Dragon está em desenvolvimento

A derivada de Game of Thrones, House of the Dragon, será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.