Gavião Arqueiro bate recorde sombrio na Marvel

Gavião Arqueiro, série do Disney+, bateu um recorde sombrio na Marvel: o do número de mortes na tela.

O Screen Rant analisou cada episódio da série para contar quantas pessoas morreram na primeira temporada.

O site chegou à conclusão de que Gavião Arqueiro teve algo entre 50 e 55 mortes ao longo dos seus episódios. É um novo recorde de mortes na tela para o MCU, superando Homem de Ferro, longa-metragem de 2008.

Vale destacar que a análise do site não inclui as batalhas dos Vingadores envolvendo invasões alienígenas ou robôs, o que significa que a dizimação de metade da vida do universo por Thanos não está incluída nesta equação em particular.

Série do Gavião Arqueiro está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+.

