Gavião Arqueiro copia Batman vs Superman, mas faz melhor

Um dos momentos mais polêmicos de Batman vs Superman é quando a luta entre os dois heróis titulares acaba porque o herói vivido por Henry Cavill diz “salve Martha”. Gavião Arqueiro faz algo parecido, mas de forma muito melhor.

A cena no filme da DC foi criticada pelo combate ter acabado simplesmente por sorte, visto que o Superman não sabia que o nome da mãe de Bruce Wayne também era Martha. Caso não fosse, ele provavelmente teria morrido (e consequentemente o resto do mundo, visto que ele não estaria presente para acabar com o Apocalypse).

Em Gavião Arqueiro vemos algo parecido, quando Yelena Belova está prestes a acabar com Clint Barton, no último episódio da primeira temporada. Nesse momento, ele usa o assobio secreto da Viúva Negra, Natasha Romanoff, que somente Yelena conhecia.

Com isso, ele prova que ele e Natasha eram muito próximos e que ele não teria a matado. Dessa maneira, Clint usa algo importante para Yelena de forma proposital para acabar a luta e não por acidente.

Vale apontar que em ambas as obras, os personagens foram manipulados para lutar. Lex Luthor arquitetou a briga de Batman vs Superman e Valentina Allegra de Fontaine disse à Yelena que Clint Barton matou Natasha na cena pós-créditos de Viúva Negra.

