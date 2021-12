Gavião Arqueiro e Vingadores: Ultimato têm um problema em comum

Tanto Vingadores: Ultimato, quanto Gavião Arqueiro revelam diferentes percepções do público acerca de Thanos. Mas há um problema nisso: como as pessoas normais do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) sabem sobre o vilão? Veremos uma das teorias sobre isso agora.

Em Vingadores: Ultimato vemos Steve Rogers, o Capitão América, em um grupo de apoio para aqueles que perderam entes queridos em razão do estalo de Thanos.

Continua depois da publicidade

Já em Gavião Arqueiro, Clint Barton vê escrito no banheiro a frase “Thanos estava certo”, como se houvessem pessoas que concordassem com o plano sem nexo do Titã Louco, que acha que o problema é a escassez de recursos e não a má distribuição deles.

O problema disso é que Thanos fez ataques pontuais em Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato. Ninguém ficou sabendo do estalo e das motivações dele, a não ser alguns heróis. Portanto, como as pessoas comuns poderiam saber que ele estava por trás de tudo e qual era o plano dele?

Não há uma explicação canônica (ainda), mas há algumas teorias.

Uma delas diz que o Capitão América ou outro herói fez um pronunciamento público acerca do ocorrido, para explicar às pessoas o que aconteceu. De fato é o que faria mais sentido.

Outra possibilidade é que governos tenham entrado em contato com os Vingadores, que explicaram a eles o que houve. A partir daí, cada governo ficaria encarregado de informar a população.

Dito isso, o problema permanece em ambas as obras, até que algum filme ou série do MCU lide com o assunto. Quem sabe Gavião Arqueiro pode abordar isso futuramente.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.