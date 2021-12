Gavião Arqueiro: Fãs querem atrizes como as protagonistas da 2ª temporada

Os fãs querem uma segunda temporada de Gavião Arqueiro com Hailee Steinfeld e Florence Pugh como as protagonistas. As atrizes interpretam Kate Bishop e Yelena Belova.

Com o encerramento da primeira temporada de Gavião Arqueiro, os fãs acessaram o Twitter para expressar seu desejo de ver Hailee Steinfeld e Florence Pugh como as estrelas de destaque de uma possível segunda temporada.

“Uma série só com essas duas personagens provavelmente seria a minha favorita de todos os tempos”, escreveu uma internauta (via Cheat Sheet).

“Nos dê uma série de Kate Bishop e Yelena Belova, Marvel”, comentou outra pessoa.

Pedido dos internautas

Outro fã disse: “A Gaviã Arqueira e a nova Viúva Negra retornarão!”

Uma pessoa escreveu: “A segunda temporada de Gavião Arqueiro deveria ser apenas sobre Kate e Yelena no elevador juntas.”

Outro internauta expressou: “A segunda temporada de Gavião Arqueiro deveria girar em torno de Yelena e Kate brigando.”

Só o tempo dirá se o desejo dos fãs para uma segunda temporada se realizará. Até o momento, a Marvel ainda não revelou se Gavião Arqueiro terá outra temporada.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+.

