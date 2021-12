Gavião Arqueiro faz referência inesperada ao Homem-Formiga

Alerta de spoilers

O terceiro episódio de Gavião Arqueiro chegou ao Disney+ e nele há uma divertida referência ao Homem-Formiga durante uma das cenas de ação.

O momento em questão acontece quando Kate Bishop e Clint Barton estão fugindo da Gangue do Agasalho, mais especificamente quando estamos em cima da ponte.

O Gavião Arqueiro fala para Bishop atirar a flecha bem alto, para que ela caia verticalmente. Quando a flecha está em queda, Barton dispara outra com partículas Pym, fazendo com que a flecha em queda fique gigante e bloqueio o caminho dos bandidos (causando danos à ponte no processo).

Essa é uma das várias inteligentes referências da série ao restante do Universo Cinematográfico Marvel, que são feitas sem prejudicar o andamento da narrativa.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

