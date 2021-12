Gavião Arqueiro finalmente resolve mistério de Viúva Negra

Alerta de spoilers

O quinto episódio de Gavião Arqueiro explica por que Yelena Belova, a irmã de Natasha Romanoff, que deve se tornar a nova Viúva Negra, vai atrás de Clint Barton.

Na cena pós-créditos de Viúva Negra vemos ela visitando o túmulo de Natasha e lá ela recebe a missão de matar Clint, ao ser dito que ele foi responsável pela morte de Romanoff. Não é explicado, no entanto, por que ela acreditaria que o Gavião Arqueiro mataria Natasha. A série do Disney+ explica tudo.

Yelena Belova desaparece com o estalo de Thanos, voltando cinco anos depois. Nesse meio tempo, a Viúva Negra morre e, claro, Belova só descobre isso ao voltar. Por isso ela acaba acreditando que Clint matou a irmã dela.

Além disso, é revelado que Eleanor Bishop foi quem contratou Yelena para matar o Gavião Arqueiro, possivelmente às ordens do Rei do Crime, com quem está envolvida.

Veremos no sexto e último episódio da temporada de Gavião Arqueiro como tudo isso será resolvido.

Série do Gavião Arqueiro está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+.