Gavião Arqueiro: Nova personagem é na verdade rival clássica do herói

O novo episódio de Gavião Arqueiro apresentou Wendy Conrad, uma personagem que também existe nas histórias em quadrinhos da Marvel. Na verdade, ela é uma clássica rival de Clint Barton (via Game Revolution).

Wendy Conrad é interpretada por Adetinpo Thomas em Gavião Arqueiro. Embora seu papel seja menor, ela é uma personagem muito mais significativa nos quadrinhos.

Wendy Conrad é mais conhecida como Granada nos quadrinhos da Marvel, uma assassina de aluguel que, nos anos 80, foi contratada para matar o Gavião Arqueiro.

Sua primeira tentativa envolveu Granada disfarçando-se de freira para sequestrá-lo. Quando isso falhou, ela foi encarregada de quebrar o braço de Clint Barton, o que falhou novamente.

A personagem está bem diferente na série do Gavião Arqueiro. Portanto, muito dificilmente os acontecimentos dos quadrinhos serão adaptados.

Novo episódio teve grande participação especial

O quarto episódio de Gavião Arqueiro, intitulado Parceiros, Certo?, fez os fãs da Marvel pirarem com a aparição surpresa de Yelena Belova, de Viúva Negra.

A personagem vivida por Florence Pugh deu as caras primeiro no filme solo da Viúva Negra, com Scarlett Johansson. Desde então, essa é a primeira aparição dela no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Belova aparece nos momentos finais de Parceiros, Certo?, lutando contra o Gavião Arqueiro no telhado, enquanto Kate Bishop está ocupada com Eco. Eventualmente todos vão para o mesmo telhado e lutam entre si.

Em determinado momento, Kate mira em Yelena, mas não dispara a flecha, espelhando a forma como Clint Barton conheceu Natasha Romanoff, anos antes. A história é contada por ele nesse mesmo episódio.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+.

