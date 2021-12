Gavião Arqueiro: Novo episódio de série da Marvel vai explodir o Twitter

Rei do Crime? Nova Viúva Negra? Uma informação é que algo ou alguma aparição vai explodir o Twitter em um dos novos episódios da série Gavião Arqueiro no Disney+. A notícia curiosa da série da Marvel vem do TV Line.

Na coluna de Matt Webb Mitovich, o jornalista foi questionado sobre alguma novidade de Gavião Arqueiro. Para surpresa de todos, o comunicador deu a informação sobre o que vai acontecer no Episódio 5 no Disney+.

“Vai explodir o Twitter”, apenas comentou o colunista no TV Line.

Muitos acreditam que pode ser a aparição do Rei do Crime, que antes foi vilão da série Demolidor, na Netflix. O personagem já foi indicado durante os três primeiros capítulos de Gavião Arqueiro.

Para saber se é isso mesmo, os fãs devem esperar mais um pouco. O capítulo 5 de Gavião Arqueiro chega no Disney+ em 15 de dezembro.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

