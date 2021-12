Gavião Arqueiro: Personagem iguala marca sombria do Homem de Ferro

Alerta de spoilers

No terceiro episódio de Gavião Arqueiro, série da Marvel no Disney+, Kate Bishop mostrou não temer ultrapassar limites. Por conta disso, a personagem do MCU igualou uma marca sombria de Tony Stark, o Homem de Ferro.

Kate Bishop mata personagens e não parece apresentar preocupação com isso. O único a fazer o mesmo na estreia do MCU foi Tony Stark, no primeiro Homem de Ferro.

No capítulo do Disney+, Clint Barton e Kate Bishop estão em uma perseguição. A heroína fica encarregada de atrasar os inimigos.

A personagem, então, usa flechas explosivas e detona uma van. É claro que as pessoas ali dentro morreram.

O mesmo foi visto quando Tony Stark escapa dos sequestradores em Homem de Ferro. O certo é que Kate Bishop tinha noção do que aconteceria ao usar flechas explosivas, fazendo com que a personagem tenha essa semelhança sinistra com o grande herói da Marvel.

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

