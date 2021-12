Gavião Arqueiro pode ter conexão inesperada com Blade

Alerta de spoilers

No episódio final de Gavião Arqueiro, Eleanor Bishop, a mãe de Kate Bishop é presa, distanciando a personagem da versão dela nos quadrinhos. Mas o seriado pode acabar trazendo uma conexão com Blade por meio de Eleanor.

Embora não adapte fielmente as HQs, a mãe de Kate nos quadrinhos acaba morrendo e isso pode ocorrer na série, especialmente após ela ir contra o Rei do Crime.

Depois de ser morta, nos quadrinhos, ela é ressuscitada como vampira, trabalhando para Madame Máscara.

Tendo em vista que o filme do Blade, com Mahershala Ali, já foi confirmado, é possível que ela siga esse caminho, visto que vampiros serão introduzidos no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Outra possibilidade é que Eleanor seja a Madame Máscara do MCU. Resta aguardar para saber qual será o destino da personagem.

Série do Gavião Arqueiro está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

