Gavião Arqueiro: Quadrinhos revelam o que acontece com Rei do Crime

Alerta de spoilers

O final da primeira temporada de Gavião Arqueiro mostrou Eco atirando no Rei do Crime, levando os fãs a acreditarem que ele pode ter morrido, mas os quadrinhos indicam um destino diferente para ele.

No seriado, Eco confronta Wilson Fisk, ciente de que ele foi responsável pela morte do pai dela. No fim ela atira no vilão, mas não vemos isso acontecer em tela (a câmera sobe antes disso). Além disso, jamais vemos o corpo dele.

Em Demolidor – Vol. 2 #16, vemos a mesma cena acontecer. Eco atira na cabeça do Rei do Crime, mas Wilson Fisk acaba sobrevivendo. Como resultado disso, ele fica cego por um tempo, até recuperar a visão por meio de cirurgia.

Tendo em vista que a Marvel fez questão de levar Vincent D’Onofrio para interpretar o personagem na série do Gavião Arqueiro, é provável que ele siga o mesmo caminho.

Assim sendo, o Rei do Crime deve voltar no futuro do Universo Cinematográfico Marvel, especialmente agora que Charlie Cox voltou como o Demolidor.

Veja imagens da série e dos quadrinhos, abaixo.

Série do Gavião Arqueiro está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+.