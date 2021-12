Gavião Arqueiro: Relógio pode esconder segredo da esposa de Clint Barton

Alerta de spoilers

Anteriormente, apontamos que o Rolex que aparece em Gavião Arqueiro poderia ser do Homem de Ferro. Mas, a série da Marvel no Disney+ pode surpreender e trazer um segredo sobre Laura, a esposa de Clint Barton no MCU.

Nos episódios 3 e 4 de Gavião Arqueiro, Laura, mesmo à distância, ajuda Clint na investigação. A esposa do herói dos Vingadores mostra uma preocupação com o Rolex, que não foi destruído.

Para ser importante para Maya, o Rolex pode esconder o segredo do Ronin e mais. O relógio pode ser a prova na Marvel sobre um passado de Laura como uma agente da SHIELD.

Nos quadrinhos, o Gavião Arqueiro foi casado durante um período com a agente Bobbi Morse, que se torna a heroína Harpia.

O Rolex pode ter pertencido a ela ou ao casal, e ter ainda informações sobre a família dos dois. Seria um caminho interessante, ainda mais que fugiria de ser mais um acessório de Tony Stark, o Homem de Ferro, no MCU.

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

