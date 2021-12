Gavião Arqueiro revela heroína secreta da Marvel após 6 anos no MCU

Alerta de spoilers

Seis anos depois de Laura Barton, a esposa de Clint Barton, ter sido introduzida no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), a série do Gavião Arqueiro revelou algo importante sobre o passado dela. Ela era uma agente da SHIELD.

No fim do último episódio da primeira temporada da série do Disney+ revelou que o relógio que Eco e a Gangue do Agasalho tanto buscava era dela. Atrás do relógio há um símbolo da SHIELD, confirmando o passado da esposa do herói de Vingadores.

Vale lembrar que Laura é introduzida em Vingadores: Era de Ultron, quando os heróis buscam refúgio na casa de Clint Barton. Ela já aparece como esposa dele, aposentada (da SHIELD) e com filhos.

Curiosamente, a primeira frase de Tony Stark, o Homem de Ferro, quando a vê em Era de Ultron é: “ela é algum tipo de agente”. Mal sabia ele que estava certo.

Dito isso, não sabemos se essa conexão com a SHIELD será mais explorada no futuro do MCU.

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

