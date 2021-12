Gavião Arqueiro: Série da Marvel indica de novo volta do Rei do Crime

Alerta de spoilers

No terceiro episódio no Disney+, Gavião Arqueiro indicou de novo a volta do Rei do Crime. A série da Marvel até chega a mostrar o que seria a mão do vilão do Demolidor.

Parte da trama foi focada no passado de Maya Lopez, a Eco. A personagem está atrás do Ronin porque o personagem matou o pai biológico dela durante os eventos de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

O pai de Eco, William Lopez, é mostrado em uma cena de flashback, com os dois em uma academia de karatê. De repente, Maya recebe a visita de um tio que não é mostrado.

Logo, se percebe que essa figura é grande e a mão dele toca o rosto de Eco.

Nos quadrinhos da Marvel, William Lopez sempre foi um dos comandados de Wilson Fisk, o Rei do Crime. Com a morte dele, o vilão de Demolidor adota Eco.

No mesmo episódio, o Gavião Arqueiro também conta para Kate Bishop que “há alguém acima de Maya, alguém que você não quer mexer”.

Com todos os indicativos, se não for o Rei do Crime, fãs da Marvel podem se decepcionar bastante com Gavião Arqueiro, uma vez que tudo parece apontar para o vilão.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.