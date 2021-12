Grande personagem passa por mudança em nova versão de La Casa de Papel

La Casa de Papel vai ganhar uma nova versão na Netflix, sendo um remake na Coreia do Sul. A trama pode mudar muito mais que a nacionalidade, prometendo um Berlim diferente na história.

Nas duas primeiras temporadas da série original, Berlim se destacou como um personagem controverso. De uma figura polêmica, o personagem acabou sendo amado pelo sacrifício no fim do roubo na Casa da Moeda.

Por conta desse sucesso, o mesmo personagem voltou em flashbacks nas outras temporadas de La Casa de Papel e ainda terá uma série solo. Agora, na versão sul-coreana, Berlim deve ser “mais humano”.

Em participação no The Swoon, o ator Park Hae-soo, conhecido por Round 6 (Squid Game), contou como será a versão dele de Berlim. O assaltante será mais frio e deve balançar entre ser ou não um vilão. Ao mesmo tempo, o ator promete apresentar o “lado mais humano” do famoso bandido.

Enquanto isso, o Berlim de La Casa de Papel sempre foi muito elétrico, com tiradas de humor e atitudes que o colocavam entre o bem e o mal.

Vale dizer que a TV espanhola que originalmente começou o seriado queria que Berlim fosse cortado por conta da natureza do personagem. Isso também pode explicar a ideia de mudar a figura nesse remake da Netflix.

Alô, mundinhos La Casa de Papel e Round 6… As semelhanças já eram muitas, agora com a versão coreana da série espanhola, e a participação de Park Hae-Soo, os dois mundos ficaram ainda mais próximos. Cadê 2022 que não chega logo?! pic.twitter.com/ysrYku4tRG — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021

La Casa de Papel original segue com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel está disponível na Netflix. Já a nova versão, que ainda não tem muitos detalhes, deve chegar em 2022.