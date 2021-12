Grey’s Anatomy: 18ª temporada pode preparar fim perfeito para série

Alerta de spoilers

Uma teoria popular diz que a 18ª temporada de Grey’s Anatomy prepara o fim perfeito para o drama médico. O desfecho do seriado pode ser Meredith se tornando uma médica reconhecida por descobrir a cura do Mal de Parkinson.

Quando Ellis Grey (Kate Burton) foi confirmada para aparecer, teorias indicavam que seria uma pista de Meredith descobrir que teria Alzheimer, como a mãe dela.

Porém, Ellis retorna em pesadelos de Meredith. Eles fazem com que a personagem de Ellen Pompeo aceite o desafio de Dr. David Hamilton (Peter Gallagher), de tentar encontrar a cura para doença.

Meredith conta que depois das tragédias que passou, ela começou a se questionar sobre o que estava fazendo com a vida. A 18ª temporada deu uma oportunidade de mudança.

Agora, após tantos acontecimentos trágicos, Grey’s Anatomy tem a chance de dar um final feliz e de esperança para Meredith. Inclusive, outra série famosa terminou dando reconhecimento ao protagonista.

The Big Bang Theory, por exemplo, acaba com Sheldon ganhando o sonhado Prêmio Nobel.

Se esse fim de Grey’s Anatomy pode acontecer ou não, os fãs terão que aguardar sobre a decisão da produção para o futuro do drama médico.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.