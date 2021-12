Grey’s Anatomy: Ator de George é fotografado no set da 18ª temporada

T.R. Knight, o intérprete de George O’Malley, foi fotografado no set da 18ª temporada de Grey’s Anatomy. Até então, fãs se perguntavam o motivo da aparição e se o amado personagem pode ter mais uma participação na série.

O ator apareceu em uma imagem publicada por James Pickens Jr.. Os famosos aparecem ao lado de Chandra Wilson e Kate Walsh, que voltou para participações na 18ª temporada de Grey’s Anatomy.

“Aqui uma imagem de bastidores com o pessoal, tenham um ótimo final de semana”, escreveu Pickens Jr. ao mostrar a foto.

A imagem logo levantou os questionamentos citados acima. Porém, a People esclareceu a situação.

O ator de George não volta para Grey’s Anatomy. O famoso estava apenas visitando o set.

Além disso, T.R. Knight estava acompanhando alguns trabalhos de bastidores. O amado ator do drama médico está aprendendo outras habilidades além da atuação na TV.

Confira abaixo a imagem.

18ª temporada de Grey’s Anatomy tem data para chegar na TV

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim do ano), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.