Grey’s Anatomy: Atriz aceita voltar e conta onde personagem sumida está

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy contou com retornos memoráveis, entre eles o de Kate Walsh como Addison Montgomery. Agora, Sara Ramirez disse para Glamour que aceita retornar como Callie Torres.

A personagem é mais uma amada que se tornou sumida no drama médico. Callie deixou o seriado na 12ª temporada, com os fãs pouco sabendo sobre o que aconteceu com ela.

Na entrevista, Sara Ramirez fez questão de afirmar que ainda ama Grey’s Anatomy e que aceitaria retornar em caso de convite.

“Se as estrelas se alinharem e fizer sentido, claro. Eu amo minha família de Grey’s Anatomy. Estou orgulhosa que estão trazendo personagens trans e não-binário. É um belo universo que criaram e sou grata em fazer parte dele”, contou a atriz de Callie.

Sobre a personagem, a intérprete atualizou o que aconteceu com ela desde a saída do drama médico, mas sem muitos detalhes.

“Eu imagino que Callie está em Nova York. Não imagino exatamente o que está acontecendo, mas fico curiosa como os fãs. Seria legal ver o que ela anda fazendo nesses dias. Então, sim, eu estou aberta a isso. Eu amaria”, completou a atriz de Grey’s Anatomy.

Transmissão de Grey’s Anatomy para o Brasil

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.