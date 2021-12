Grey’s Anatomy deixa Netflix: Onde série de Shonda Rhimes continua

Como informado, a Netflix anuncia oficialmente que Grey’s Anatomy, criada por Shonda Rhimes, deixa o catálogo em 31 de dezembro. Mesmo assim, no streaming, o drama médico continua em outras plataformas.

Após o anúncio da Netflix, concorrentes correram para dar uma posição própria. Globoplay e Amazon Prime Video foram os primeiros a confirmar nas redes sociais que continuam com Grey’s Anatomy em 2022.

Detalhes do acordo sobre a série, porém, não foram informados. Assim, não se sabe ainda quando a 18ª temporada chega nessas plataformas.

Um terceiro serviço que segue com o drama médico, e de onde Grey’s Anatomy não deve sair, é o Star+. A plataforma é da Disney, também dona da ABC, emissora dos Estados Unidos que produz e exibe o seriado.

Enquanto isso, há ainda uma outra opção para os fãs do seriado de Shonda Rhimes. Na TV fechada, o canal Sony tem a transmissão de Grey’s Anatomy – inclusive com a nova temporada já com data confirmada.

maratonar #GreysAnatomy comigo no ano que vem 😌 pic.twitter.com/MALpWzFg0q — globoplay 🆚 (@globoplay) December 2, 2021

se um dia falhei, foi pq não exaltei Shonda Rhimes todos os dias. Grey’s Anatomy continua no meu streaming, sim! 😭 — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) December 2, 2021

18ª temporada de Grey’s Anatomy tem data para chegar na TV

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim do ano), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

