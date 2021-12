Grey’s Anatomy: Fãs aplaudem novo romance na 18ª temporada

Contém spoilers

Um novo romance da décima oitava temporada de Grey’s Anatomy deixou os fãs empolgados. Amelia e Kai são um novo casal da série!

Os fãs já tinham teorias de que Amelia e Kai teriam um relacionamento em Grey’s Anatomy. Ainda assim, quando o primeiro beijo veio, os espectadores não conseguiram se segurar com a cena.

Confira abaixo a cena de Grey’s Anatomy em que Amelia e Kai se beijam pela primeira vez.

Mais sobre Grey’s Anatomy

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A décima oitava temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos.

No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play.

Station 19 também está no Star+.

