Grey’s Anatomy: Jo descobre ter sentimentos por médico inesperado

Alerta de spoilers

Grey’s Anatomy pode formar mais um casal em breve. Jo e Link têm um momento juntos no sétimo episódio da 18ª temporada, que dá a entender que um romance entre os dois está prestes a florescer.

Uma produção local de Rapunzel acaba se tornando um desastre, quando o príncipe cai ao tentar subir o cabelo da personagem titular. Ele quebra a perna, mas felizmente Jo e Link estão presentes para socorrê-lo.

Explicam a eles que o ator tem um problema no coração, o que gera muitos problemas. Tudo enquanto a dupla de médicos usa fraldas, uma adaga e pedaços de madeira do set para estabilizar a condição do paciente.

No fim, eles conseguem salvar a vida do coitado e a atriz que interpreta a bruxa fica aliviada, explicando que o príncipe é o melhor amigo dela. Mas é óbvio que ela está apaixonada por ele.

Link diz que isso acontece o tempo todo com homens e mulheres que são melhores amigos. Jo ri e ele ri de volta. Obviamente algo começa a aparecer entre eles.

Ela começa a pensar na possibilidade de Link ser mais que um amigo. Vamos ver o que vai acontecer entre os dois daqui para a frente.

18ª temporada de Grey’s Anatomy tem data para chegar na TV

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim do ano), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.