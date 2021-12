Grey’s Anatomy registra marca preocupante na 18ª temporada

Grey’s Anatomy registrou a pior audiência da série na 18ª temporada. O sétimo episódio do ano, exibido em 9 de dezembro nos EUA, registou 3,5 milhões de espectadores.

O site TV Fanatic também apontou que o drama médico conseguiu uma média de apenas 0.5. O índice sugere que os espectadores norte-americanos tiveram uma redução de interesse em Grey’s Anatomy.

Os números também podem explicar uma estratégia da própria série. Na 18ª temporada, Grey’s Anatomy tentou trazer personagens que estavam sumidos há anos, como Addison Montgomery.

Mas, o site nota que nem isso adiantou para subir a audiência. O mesmo, inclusive, acontece com a derivada Station 19.

Na mesma data, a série dos bombeiros conseguiu 3,9 milhões de espectadores, com a mesma média de 0.5.

Vale lembrar que os números de audiência, como em qualquer lugar do mundo, podem ser fatores decisivos para a renovação de uma série. Com isso, a marca é preocupante para Grey’s Anatomy.

Transmissão de Grey’s Anatomy para o Brasil

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.