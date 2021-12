HBO jogou US$ 30 milhões no lixo ao cancelar derivada de Game of Thrones

Antes de House of the Dragon ganhar mais atenção da HBO, outra série derivada de Game of Thrones estava em produção: The Long Night. A emissora chegou a gastar US$ 30 milhões no piloto do seriado, que acabou sendo cancelado antes de estrear.

A produção seria estrelada por Naomi Watts e contaria a história da primeira Longa Noite, quando os caminhantes brancos invadiram Westeros pela primeira vez.

O livro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers (via Insider) revelou mais informações sobre os bastidores dessa derivada de Game of Thrones.

“Eles gastaram mais de US$ 30 milhões em uma série prelúdio de Game of Thrones, que estava em produção quando eu cheguei lá. E quando eu vi uma parte dela alguns meses depois de chegar, disse a Casey Bloys [chefe de conteúdo da HBO]: ‘isso não funciona e não acho que cumpre a promessa da série original’. E ele não discordou, o que na verdade foi um alívio”, disse o ex-diretor da WarnerMedia, Bob Greenblatt.

“Havia uma pressão enorme para acertar e não acho que teria funcionado”, acrescentou Greenblatt.

House of the Dragon está em desenvolvimento

A outra derivada de Game of Thrones, House of the Dragon, será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.