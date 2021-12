Importantes personagens de Vikings podem não ter ido para Valhalla

Alerta de spoilers

Vikings mostrou diversos icônicos personagens morrendo em batalha. É popularmente conhecido que aqueles que têm uma boa morte em batalha vão para Valhalla, mas essa não é bem a verdade.

Na mitologia nórdica, metade dos que morrem em batalha são levados para Valhalla juntos de Odin, enquanto a outra metade é levada para Fólkvangr, junto de Freyja.

Assim sendo, pode ser que diversos personagens de Vikings possam não ter se encontrado no além-vida, notavelmente Ragnar e Lagertha, que se amaram em vida.

Assim como Valhalla, aqueles que vão para Fólkvangr vão para um local onde batalham constantemente, até a chegada de Ragnarok.

Curiosamente, a série jamais cita esse local, focando somente em Valhalla, que, por sinal, é o subtítulo da vindoura continuação de Vikings.

Mais sobre Vikings: Valhalla na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydis Eriksdotter. Leo Suter será Harald Sigurdsson. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Jóhannesson será Olaf Haraldson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro de 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.