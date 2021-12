Indicando fim trágico, La Casa de Papel lança Parte 2 da 5ª temporada

La Casa de Papel lança a parte dois da quinta e última temporada na Netflix em 3 de dezembro. São cinco capítulos que encerram o assalto no Banco da Espanha e indicam um fim trágico para o bando.

Antes, os espectadores de La Casa de Papel foram deixados com um fim chocante. Para salvar os amigos, Tóquio se explode e leva com ela o vilão Gandía.

Mas, os personagens ainda precisam escapar do Banco da Espanha e lidar com o exército e o resto do grupo de elite. Prévias da segunda parte indicam que poucos podem sobreviver.

Imagens mostram os protagonistas de La Casa de Papel sendo pegos, levando até mesmo o Professor para dentro do banco. Se as previsões das narrações de Tóquio estiverem corretas, poucos devem sobreviver na Netflix.

Confira abaixo mais sobre a trama e elenco da segunda parte da quinta temporada de La Casa de Papel.

O que esperar da segunda parte da quinta temporada de La Casa de Papel

Como citado, são cinco episódios para encerrar a história do seriado espanhol. A Netflix já revelou os títulos, que também podem ajudar a indicar a história: Válvula de Escape, Voluntarismo, A Teoria da Elegância, Conversas na Cama e Uma Tradição Familiar.

Os capítulos finais se dividem em três arcos. O primeiro é sobre Professor e Alicia. O protagonista salva a policial e a bebê dela, mas logo depois a rival dele vai ao banheiro e parece se preparar para algo.

Em um trailer, os dois são vistos em uma perseguição por estradas da Espanha. A missão de Alicia capturar o líder do bando parece que vai continuar na Netflix.

Ao mesmo tempo, há a situação principal, sobre o assalto no Banco da Espanha. Com Tóquio morta, os sobreviventes precisam se reunir e descobrir como vão sair vivos do local, conseguindo também tirar o ouro dali.

Sem reféns e nessa situação, é claro que os bandidos terão que lidar com o exército e o grupo de elite. Não há mais nada impedindo que Tamayo solte força total contra os protagonistas de La Casa de Papel.

Com esse cenário, como mostrado, o próprio Professor vai entrar no Banco.

Por fim, o último arco é o do flashback de Berlim, que está reforçando o laço com o filho dele, Rafael. A dúvida é se o sobrinho do Professor vai aparecer para ajudar no assalto ao Banco da Espanha, ou se essa trama segue isolada, apenas preparando o seriado derivado de Berlim – o título chega em 2023 na Netflix.

O elenco da parte dois da quinta temporada de La Casa de Papel

O Marca afirma que todo o elenco de La Casa de Papel voltará nos capítulos finais da quinta e última temporada. Como forma de homenagem, a produção relembra também personagens do assalto na Casa da Moeda.

Como o seriado usa bastante tramas em flashback, não vai ser difícil contar com atores em que os personagens já estão mortos.

Com isso, o grande elenco deve contar com Itziar Ituno como Raquel Murillo (Lisboa), Pedro Alonso sendo Berlim, Miguel Herran como Rio, Jaime Lorente no papel de Denver, Esther Acebo voltando como Monica Gaztambide (Estocolmo), Enrique Arce vivendo Arturo Roman, Rodrigo de la Serna como Palermo, Darko Peric sendo Helsinki, Najwa Nimri como a inspetora Alicia Sierra, Hovik Keuchkerian no papel de Bogotá; Luka Peros como Marselha; e Belen Cuesta voltando como Manila.

Entre algumas autoridades, Fernando Cayo é Luis Tamayo, Fernando Soto fica como Angel Rubio, Jose Manuel Poga volta como Cesar Gandia e Mario de la Rosa é Suarez. Além disso, José Manuel Seda deve ser de novo Sagasta.

Do arco de Berlim, Patrick Criado é o Rafael novamente, e Diana Gómez é Tatiana.

O protagonismo da temporada em La Casa de Papel fica com Álvaro Morte, o Professor. Das homenagens, o elenco deve ter Úrsula Corberó como Tóquio, Alba Flores sendo Nairóbi, Roberto Garcia como Oslo e Paco Tous mais uma vez relembrando Moscou.

As prévias da parte dois da quinta temporada de La Casa de Papel

Durante a divulgação, La Casa de Papel ganhou teasers e trailer indicando a história. Os vídeos podem ser conferidos abaixo.

Como citado antes, os capítulos finais de La Casa de Papel chegam na Netflix em 3 de dezembro.