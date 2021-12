Irmã de atriz aparece em Grey’s Anatomy e fãs não sabiam

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy tem uma aparição bem especial. No capítulo Sign O’ the Times, a irmã de Debbie Allen, a Catherine do drama médico, aparece.

A irmão da estrela da série é Phylicia Rashad, atriz que faz sucesso na TV dos EUA desde The Cosby Show. Antes de Grey’s Anatomy, a famosa tinha também aparecido na derivada Station 19.

Muitos fãs não notaram essa participação, mas Debbie Allen chegou a entregar a aparição no capítulo 12 da 17ª temporada.

“Minha irmã vai trazer força, diversão e graça para esse episódio”, contou a atriz de Catherine ao TV Line.

No capítulo, a irmã de Debbie Allen aparece como Nell. A mulher se fere em um protesto contra a violência policial após a morte de George Floyd.

A transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim do ano), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.