Jogador do Flamengo ganha traje usado em La Casa de Papel

Diego Ribas, jogador do Flamengo, ganhou o macacão de La Casa de Papel da Netflix. O traje é o mesmo usado por Miguel Herrán, o Rio, nas gravações do seriado.

O atleta de futebol mostrou o presente no Instagram. No vídeo, Diego aparece usando o macacão.

“Uniforme do dia: macacão vermelho, sujo, amassado e… original de La Casa de Papel! Tive a oportunidade de integrar a La Banda temporariamente e usar o macacão que pertencia ao personagem Rio durante as cenas da série”, escreveu o jogador do Flamengo em trecho da publicação.

O jogador de futebol até chega a fazer algumas embaixadinhas usando o traje ganho pela Netflix.

Confira abaixo o vídeo de Diego Ribas, atleta do Flamengo.

Após o fim, La Casa de Papel terá derivada na Netflix

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

Por meio do Twitter, a gigante do streaming até divulgou um teaser do projeto, revelando que será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel tem todos os episódios na Netflix. Enquanto isso, a série de Berlim chega em 2023.

Por essa vocês não esperavam, né? Em 2023 vocês já têm compromisso marcado com um dos personagens mais charmosos de La Casa de Papel… Vem aí, minha nova série, Berlim. pic.twitter.com/YFIXdJd4f9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021