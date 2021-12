La Casa de Papel: Ator estava “acabado” em gravação da morte de personagem

Alerta de spoilers

Miguel Herrán, o Rio de La Casa de Papel, confessou que estava “acabado” no dia que gravaram a morte de Tóquio. A cena foi ao ar na Netflix ainda na primeira parte da quinta temporada.

Como se sabe, Tóquio, interpretada por Úrsula Corberó, foi o interesse amoroso de Rio no seriado da Netflix. Nos bastidores, os atores também criaram um laço forte de amizade.

“No dia que filmamos a morte de Tóquio, eu me senti acabado. Eu não podia olhar nos olhos de ninguém ou ia começar a chorar. Olhava para o chão para não chorar”, contou Miguel Herrán.

O ator também revelou que guardou o roteiro do episódio de La Casa de Papel.

“Toda experiência faz parte de mim agora. Úrsula está no meu coração”, confessou o astro.

Após o fim, La Casa de Papel terá derivada na Netflix

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

Por meio do Twitter, a gigante do streaming até divulgou um teaser do projeto, revelando que será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel tem todos os episódios na Netflix. Enquanto isso, a série de Berlim chega em 2023.

Por essa vocês não esperavam, né? Em 2023 vocês já têm compromisso marcado com um dos personagens mais charmosos de La Casa de Papel… Vem aí, minha nova série, Berlim. pic.twitter.com/YFIXdJd4f9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021